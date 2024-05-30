هل ينجح رئيس السنغال في إعادة "دول الانقلاب" الأفريقية إلى "إيكواس"؟

يخوض الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي جهود الوساطة لإعادة مالي وبوركينافاسو إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

ويلتقي الرئيس السنغالي، اليوم الخميس، مع نظيريه المالي عاصمي غويتا والبوركينابي إبراهيم تراوري، خلال زيارة إلى باماكو وواغادوغو، تندرج في إطار "تعزيز علاقات حسن الجوار التاريخية والصداقة الأخوية والتضامن والتعاون المتعدد الأوجه" وفق ما أعلنت الرئاسة السنغالية.

وتختتم هذه الرحلة سلسلة من الزيارات التي قام بها الرئيس المنتخب حديثًا لأقرانه في غرب أفريقيا، بدأها بالدول المجاورة، برحلة أولى إلى موريتانيا في الـ18 من أبريل الماضي.

مهمة "حساسة"

وبعيدًا عن "تعزيز علاقات حسن الجوار" التي تحدث عنها بيان الرئاسة يتعامل الرئيس السنغالي، منذ انتخابه في الـ24 من مارس الماضي، مع مهمة حساسة، وهي إعادة الأنظمة الانقلابية في أفريقيا إلى حظيرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وفق ما أكدته مجلة "جون أفريك" في تقرير لها.

وانسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المؤسسة الإقليمية في الـ28 من يناير الماضي، وتدرس الآن إنشاء منطقة نقدية خاصة بها.

وخلال تنصيبه في الـ2 من نيسان الماضي أصر باسيرو ديوماي فاي على "التزام السنغال بتعزيز الجهود من أجل السلام والأمن والاستقرار والتكامل"، ودعا إلى "مزيد من التضامن" بين البلدان الأفريقية.