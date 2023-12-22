الإعلان عن وفاة رهينة أمريكي في غزة.. ما مصير زوجته؟

قالت مجموعة تمثل عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إن أمريكيًا يحمل جنسية مزدوجة كان من بين نحو 240 احتجزتهم حركة حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر توفي في الأسر بالقطاع.

وقال منتدى عائلات الرهائن والمفقودين إن المتوفى هو غادي حجي (73 عاما)، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية أيضا. وبالاعتماد على مصادر مختلفة للمعلومات، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية وفاة بعض الرهائن غيابيا، وفقا لرويترز.

وأضاف المنتدى في بيان أن "جثمانه لا يزال محتجزا في غزة"، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال البيان: "كان غادي رجلا مليئا بروح الدعابة ويعرف كيف يجعل من حوله يضحكون. موسيقار في القلب، عازف فلوت موهوب، عزف في أوركسترا الجيش الإسرائيلي وشارك في الموسيقى طوال حياته".

وأضاف البيان أن حجي كان في نزهة، صباح يوم 7 أكتوبر مع زوجته جودي، عندما تم إطلاق النار عليه وإصابته "بإصابة خطيرة".

ولا تزال زوجته أسيرة لدى حركة حماس.

وأكد البيان: "إننا نشاطر عائلة حجاي حزنها العميق".

ولا تؤكد حماس عادة هذه الروايات لكنها حذرت من أن "الوقت ينفد" بالنسبة للمحتجزين في القطاع مع اقتراب الحرب من أسبوعها الثاني عشر.

ووفقا لإحصاء إسرائيلي رسمي، لا يزال 129 محتجزين في قطاع غزة بعد استعادة الباقين في هدنة في نوفمبر أو في عمليات عسكرية. وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 22 من الذين لا يزالون في قطاع غزة لقوا حتفهم.

وقال المنتدى إن ما بين خمس وعشر من الرهائن يحملون الجنسية الأمريكية. ولم يصدر أي تعليق بعد من السفارة الأمريكية.