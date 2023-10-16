تظاهرة حاشدة في العاصمة الإسبانية: "مدريد مع فلسطين"

تظاهر آلاف الأشخاص في مدريد، الأحد، تضامنا مع الفلسطينيين مندّدين برد إسرائيل على هجوم حماس، وذلك في تجمّع هو الأكبر من نوعه في إسبانيا في نهاية الأسبوع.

وتلبية لدعوات وجّهت تحت شعارات "مدريد مع فلسطين" و"ضد الاستعمار الإسرائيلي"، سار المتظاهرون في وسط العاصمة الإسبانية، ووضع العديد منهم الكوفية ورددوا شعارات مثل "عاش نضال الشعب الفلسطيني" كما ندد البعض بـ"الإبادة الجماعية" و "الإبادة" وهتفوا "إسرائيل قاتلة".

وقال مراد عودة وهو إسباني من أصل فلسطيني يبلغ 33 عاما في تصريح لوكالة فرانس برس "أنا هنا للمطالبة باحترام القانون الدولي". وتساءل "إلى أي حد يصل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟".

ونظّمت تظاهرات خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدن عدة على غرار برشلونة وبامبلونا وتوليدو، معظمها تضامنا مع الفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل.

وأدى القصف الإسرائيلي العنيف على غزة إلى مقتل 2670 شخصا بينهم أكثر من 700 طفل في القطاع وأكثر من 9600 جريح، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحماس الأحد.