ألمانيا تحظر شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستحظر شبكة (صامدون) للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أن أعضاءها يحتفلون في الشوارع الألمانية "بإرهاب" حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل.

وقال شولتس في كلمة أمام البرلمان في برلين، "قانوننا الذي يحكم الجمعيات سيف حاد. ونحن، كدولة دستورية قوية، سنشهر هذا السيف".