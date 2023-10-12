ألمانيا تحظر شبكة "صامدون" للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين
قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستحظر شبكة (صامدون) للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، مضيفا أن أعضاءها يحتفلون في الشوارع الألمانية "بإرهاب" حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل.
وقال شولتس في كلمة أمام البرلمان في برلين، "قانوننا الذي يحكم الجمعيات سيف حاد. ونحن، كدولة دستورية قوية، سنشهر هذا السيف".
ونشرت الشبكة صورًا على إنستغرام، يوم الأحد، لنشطاء مؤيدين للفلسطينيين يوزعون الحلوى في برلين احتفالًا بهجوم حماس يوم السبت على إسرائيل.
وتنظم الشبكة احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وتراقبها الآن المخابرات الداخلية في برلين، وفقًا لمجلة دير شبيجل الألمانية.