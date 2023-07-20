خطة أمريكية لنشر 2500 جندي في سوريا تثير حفيظة تركيا
تعتزم الولايات المتحدة إرسال 2500 جندي ومجموعة من العتاد العسكري إلى شمال سوريا، لدعم الأكراد في المنطقة، ما يثير حفيظة السلطات التركية التي تصنف الجماعات الكردية المسلحة في سوريا بـ "الإرهابية"، وفق ما أوردته صحيفة "يني شفق" التركية.
وكان مسؤول عسكري أمريكي أعلن مؤخرا عن وجود ما وصفه بمبادرة "روسية إيرانية" لطرد القوات الأمريكية المتمركزة في الشمال السوري.
ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر لم تسمها، قولها إن "نشر 2500 جندي أمريكي في سوريا والعراق سيكون لمدة 9 أشهر على الأقل، والهدف الأساسي من وجود هذه القوات هو دعم المسلحين الأكراد، لا سيما (قوات سوريا الديمقراطية) المتحالفة مع (وحدات حماية الشعب) الكردية، وهي فرع من حزب العمال الكردستاني المصنف لدى أنقرة كـ (منظمة إرهابية)".
وأشارت الصحيفة إلى أن "نشر هذه القوات يثير المخاوف في تركيا، بالنظر إلى التزام واشنطن الأخير بجهود مكافحة الإرهاب خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في ليتوانيا الأسبوع الماضي".
ولطالما اتهمت تركيا المخابرات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية، بدعم "العمال الكردستاني"، بينما تنفي واشنطن ذلك، وتقول إنها تدعم بشكل علني "قوات سوريا الديمقراطية" لمحاربة تنظيم داعش.
وأضافت الصحيفة أن "خطط أمريكا لنشر قوات في سوريا تلقي بظلال من الشك حول الموقف الأمريكي من مكافحة الإرهاب، كما تثير تساؤلات حول التزامها تجاه الحلفاء".
وكانت الولايات المتحدة أرسلت قبل أيام، الدفعة الثانية من منظومة صواريخ "هيمارس" إلى قاعدتها قرب حقل "العمر" النفطي شرقي مدينة دير الزور السورية، فيما نفت واشنطن أن تكون تلك الصواريخ متجهة إلى القوات الكردية في سوريا.
ويحظى الأكراد المدعومون من الولايات المتحدة بوجود أمريكي عسكري قوي في المنطقة، عبر قواعد عسكرية كانت أهدافًا للعديد من الهجمات التي نفذتها جماعات مرتبطة بإيران.
وقالت "يني شفق" إن "واشنطن تستخدم موضوع التهديدات الروسية والإيرانية كذريعة لنشر قوات ضخمة في سوريا، في حين أن الهدف الحقيقي هو دعم الأكراد هناك".
ونقل عن مسؤول عسكري أمريكي كبير، قوله قبل أيام، إن القوات الروسية والإيرانية في سوريا "تنسق بهدف محدد يتمثل في إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب في نهاية المطاف من المنطقة".
المصدر: صحيفة "يني شفق" التركية