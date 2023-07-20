خطة أمريكية لنشر 2500 جندي في سوريا تثير حفيظة تركيا

ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر لم تسمها، قولها إن "نشر 2500 جندي أمريكي في سوريا والعراق سيكون لمدة 9 أشهر على الأقل، والهدف الأساسي من وجود هذه القوات هو دعم المسلحين الأكراد، لا سيما (قوات سوريا الديمقراطية) المتحالفة مع (وحدات حماية الشعب) الكردية، وهي فرع من حزب العمال الكردستاني المصنف لدى أنقرة كـ (منظمة إرهابية)".

وأشارت الصحيفة إلى أن "نشر هذه القوات يثير المخاوف في تركيا، بالنظر إلى التزام واشنطن الأخير بجهود مكافحة الإرهاب خلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عقدت في ليتوانيا الأسبوع الماضي".

ولطالما اتهمت تركيا المخابرات الأجنبية، ولا سيما الأمريكية، بدعم "العمال الكردستاني"، بينما تنفي واشنطن ذلك، وتقول إنها تدعم بشكل علني "قوات سوريا الديمقراطية" لمحاربة تنظيم داعش.