شولتس: عززنا حماية المؤسسات الإسرائيلية واليهودية في ألمانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، إن برلين عززت حماية المؤسسات الإسرائيلية واليهودية في البلاد، وذلك بعد يوم من شن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أكبر هجوم على إسرائيل منذ سنوات.

وذكر شولتس للصحفيين في برلين أن ألمانيا تقف بقوة إلى جانب إسرائيل، التي أشار إلى أن لها الحق في الدفاع عن نفسها أمام "الهجمات الهمجية"، غير أنه حذر من إذكاء جذوة الصراع.

وأسفر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل، يوم السبت، تحت عنوان "طوفان الأقصى"، عن مقتل 600 إسرائيلي وإصابة أكثر من ألفين آخرين، فيما المئات بعداد الأسرى والمفقودين.