موقع عبري: إسرائيل ولبنان تبادلا نسخا جديدة لاتفاق ترسيم الحدود البحرية

كشف موقع "واللا" العبري، اليوم السبت، عن تبادل مسودات ونسخ جديدة بين إسرائيل ولبنان تتعلق باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ونقل الموقع العبري عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، لم يسمه، قوله إن "الساعات الأخيرة شهدت تقدماً في المفاوضات بين تل أبيب وبيروت بوساطة الولايات المتحدة".

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن "تبادل المسودات والنسخ الجديدة هي محاولة للتوصل لاتفاق بشأن الفجوات المتبقية".

في السياق، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" إنه من المتوقع أن يبدأ اختبار عمل منصة "كاريش" للغاز، غداً الأحد، مشيرة إلى أن هذه الخطوة الأخيرة على طريق إنتاج الغاز من منصة الغاز.

وقال مسؤول إسرائيلي، للقناة العبرية، إن "صعوبات لوجستية حالت دون التحرك في هذه الخطوة بالفعل قبل شهر".

ويوم الجمعة، قالت القناة العبرية ذاتها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً من أجل التوصل لاتفاق بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وأوضحت القناة العبرية أن "التقديرات داخل إسرائيل تشير إلى أنه بسبب الضغط الشديد من الولايات المتحدة، لا تزال هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق"، لافتة إلى أنه يمكن التوصل للاتفاق بين لبنان وإسرائيل فقط بعد الانتخابات.

وأشارت القناة العبرية إلى أن "لُب الخلاف في الاتفاقية البحرية مع لبنان يتعلق بمقدار العائدات التي ستحصل عليها إسرائيل من حقل قانا"، متابعةً: "من المتوقع أن يصل رد لبنان للوسيط الأمريكي عاموس هوشستين يوم الأحد المقبل".