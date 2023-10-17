إيران تهدد إسرائيل بـ "صدمة أخرى" على غرار "طوفان الأقصى"

هددت إيران، اليوم الثلاثاء، إسرائيل "بصدمة أخرى" على غرار "طوفان الأقصى" إذا استمرت بقصف قطاع غزة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن نائب قائد الحرس الثوري العميد الركن علي فدوي قوله، إنه "إذا استمرت الجرائم في غزة، فربما ينضم المسلمون في الدول الأخرى إلى الميدان ضد إسرائيل وستأتي صدمة أخرى".

وأضاف: "اليوم جبهة المقاومة أقوى من ذي قبل، والأضرار التي لحقت بها خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير كانت ضئيلة، ولأن النظام الإسرائيلي فشل في المس بجبهة المقاومة، فإنه ينتقم من شعب فلسطين المظلوم".

وكانت إيران حذرت على لسان عدد من مسؤوليها، من أن استمرار قصف غزة قد يوسّع رقعة المواجهة ليشمل جبهات أخرى.