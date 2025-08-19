الأراضي الأوكرانية خارج النقاش.. ماكرون يوضح موقف القمة البيت الأبيض

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في واشنطن الإثنين أنّ إمكانية تنازل كييف عن أراض لموسكو هي مسألة لم يتم بحثها في الاجتماع الذي استضافه نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض وحضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيون آخرون.

وقال ماكرون للصحافيين "لم نتحدث عن هذا الموضوع على الإطلاق اليوم (...) وهذا لسببين: أولًا، إنّ الأولوية هي للضمانات الأمنية، وثانيًا، قلنا إن هذا ما يجب أن يناقَش على المستويين الثنائي والثلاثي" أي في القمة المرتقبة بين الرئيسين الأوكراني والروسي أولًا، ومن ثم في قمة ثلاثية ستجمعهما مع الرئيس الأمريكي.

وأكّد ماكرون أنّ إحدى الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في إطار أيّ اتفاق سلام بينها وبين روسيا هو أن يكون جيشها "قويا" بما يكفي لردع أيّ غزو روسي جديد.

وقال ماكرون:"لقد تمكنتُ عصر اليوم من استعراض محتوى هذه الضمانات الأمنية التي تتمثّل في جيش أوكراني قوي، يمكنه التصدّي لأيّ محاولة هجوم وردعها، وبالتالي لا قيود على العديد أو القدرات أو التسليح".