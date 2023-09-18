خلل في منظومة عسكرية أدى لانفجار في شمال إيران

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الاثنين إن خللاً في منظومة عسكرية كان السبب وراء الانفجار الذي دوى في مدينة جرجان بشمال البلاد.

وأضاف المتحدث "في أثناء اختبار أنظمة للدفاع والطائرات المسيرة في منطقة صحراوية، تعرض أحد هذه الأنظمة لخلل فني وانحرف عن مساره الرئيسي"، مضيفا أن الحطام سقط في مدينة جرجان والمنطقة المحيطة بها.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المتحدث يشير إلى صاروخ.