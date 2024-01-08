جمود الحرب في أوكرانيا يجر الغرب نحو منعطف خطر

وأردفت أنه "بهذا، فإن القرار المحوري الذي يواجه الولايات المتحدة وأوروبا على مدى الأشهر الستة المقبلة سوف يحدد مسار أوكرانيا: فإما أن تقوم ببناء قواتها استعدادًا لهجمات مستقبلية، أو الخضوع لصراع استنزاف قد يؤدي إلى القهر في نهاية المطاف".

وأشارت المجلة إلى أن "أهمية مصير أوكرانيا، فتمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، إذ لا يقتصر الأمر على حماية السيادة الأوكرانية فحسب؛ بل يتعلق بالتمسك بالمعايير الدولية ضد تغيير الحدود بالقوة".

وتشكل روسيا القوية تهديدات مستدامة لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد استعراض القوة العالمية للولايات المتحدة، وزيادة المخاطر حول تايوان، وإعادة تشكيل توازن القوى في أوروبا وخارجها، وفق التقرير.

وأوضح أنه يمكن أن يُعزى فشل الهجوم الأوكراني في العام 2023 إلى عدم كفاية وقت التدريب لقواتها على الهجوم، حيث قامت مبادرات مثل Interflex، المصممة لتدريب القوات الأوكرانية، بإعطاء الأولوية للمهارات الدفاعية بسبب الحاجة الملحة إلى تعزيز المواقع الدفاعية.

كما يؤدي عدم كفاية التدريب الجماعي إلى تفاقم التحدي، إذ تتطلب التضاريس في أوكرانيا تنسيقًا معقدًا بين الوحدات المتفرقة، وهي مهارة مفقودة بسبب نقص الضباط ذوي الخبرة.

وقالت "فورين أفيرز" إنه "خلال الهجوم السابق، نجحت القوات الأوكرانية في الاستيلاء على مواقع العدو لكنها كافحت لاستغلال هذه المكاسب بسبب عدم القدرة على مزامنة الإجراءات خارج نطاق الرؤية المباشرة".

وأكد أن تحسين التدريب يشكل ضرورة أساسية لتحقيق الفعالية الهجومية في المستقبل، ولكنه لا يمكن أن يلغي حاجة أوكرانيا الملحة إلى العتاد الكافي.