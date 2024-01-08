جمود الحرب في أوكرانيا يجر الغرب نحو منعطف خطر
تحدثت مجلة "فورين أفيرز" عن الجمود في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، بعد المحاولة الفاشلة لكلا الطرفين بتعزيز موقفهما العام الماضي.
وقالت المجلة، إنّ "هذا التصور للجمود يعتبر معيبًا لكلا الدولتين بشكل أساس، لذا انخرطت كل من موسكو وكييف في سباق لإعادة بناء قدراتهما الهجومية، بينما يقف الغرب عند منعطف حرج، إذ يواجه خيار دعم أوكرانيا للدفاع عن أراضيها، أو توفير ميزة لروسيا عن غير قصد".
وأضافت أن "استمرار الجمود قد يؤدي إلى تقويض الجهود الرامية إلى دفع روسيا نحو المفاوضات، كما أن الفشل في الالتزام بدعم أوكرانيا بشكل حاسم في الأمد القريب يخاطر بترسيخ اعتقاد الكرملين بأنه قادر على الصمود أكثر من العزيمة الغربية".
وأردفت أنه "بهذا، فإن القرار المحوري الذي يواجه الولايات المتحدة وأوروبا على مدى الأشهر الستة المقبلة سوف يحدد مسار أوكرانيا: فإما أن تقوم ببناء قواتها استعدادًا لهجمات مستقبلية، أو الخضوع لصراع استنزاف قد يؤدي إلى القهر في نهاية المطاف".
وأشارت المجلة إلى أن "أهمية مصير أوكرانيا، فتمتد إلى ما هو أبعد من حدودها، إذ لا يقتصر الأمر على حماية السيادة الأوكرانية فحسب؛ بل يتعلق بالتمسك بالمعايير الدولية ضد تغيير الحدود بالقوة".
وتشكل روسيا القوية تهديدات مستدامة لحلف شمال الأطلسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقييد استعراض القوة العالمية للولايات المتحدة، وزيادة المخاطر حول تايوان، وإعادة تشكيل توازن القوى في أوروبا وخارجها، وفق التقرير.
وأوضح أنه يمكن أن يُعزى فشل الهجوم الأوكراني في العام 2023 إلى عدم كفاية وقت التدريب لقواتها على الهجوم، حيث قامت مبادرات مثل Interflex، المصممة لتدريب القوات الأوكرانية، بإعطاء الأولوية للمهارات الدفاعية بسبب الحاجة الملحة إلى تعزيز المواقع الدفاعية.
كما يؤدي عدم كفاية التدريب الجماعي إلى تفاقم التحدي، إذ تتطلب التضاريس في أوكرانيا تنسيقًا معقدًا بين الوحدات المتفرقة، وهي مهارة مفقودة بسبب نقص الضباط ذوي الخبرة.
وقالت "فورين أفيرز" إنه "خلال الهجوم السابق، نجحت القوات الأوكرانية في الاستيلاء على مواقع العدو لكنها كافحت لاستغلال هذه المكاسب بسبب عدم القدرة على مزامنة الإجراءات خارج نطاق الرؤية المباشرة".
وأكد أن تحسين التدريب يشكل ضرورة أساسية لتحقيق الفعالية الهجومية في المستقبل، ولكنه لا يمكن أن يلغي حاجة أوكرانيا الملحة إلى العتاد الكافي.
ويتطلب الحفاظ على تفوق المدفعية المحلية، وهو عامل مهم في نجاحاتهم السابقة، إمدادات كبيرة من الذخيرة، واستبدال براميل المدفعية، وقطع غيار المركبات، وأنظمة دفاع جوي قوية.
وحثت المجلة الدول الغربية على صياغة خطة واقعية، وتوفير الموارد اللازمة للوضع الدفاعي لأوكرانيا بينما تستعد للهجمات المستقبلية.
وبينت أن الالتزام بتقديم الدعم حتى عام 2024 من شأنه أن يبين للكرملين بأن حرب الاستنزاف ضد أوكرانيا ذات الموارد المحدودة لن تسفر عن نصر سريع.
علاوة على ذلك، فإن مثل هذا الالتزام من شأنه أن يحفز الحلفاء الأوروبيين على الاستثمار في صناعاتهم الدفاعية، ما يقلل العبء الواقع على الولايات المتحدة.
وقالت إنه "من أجل عدم وصول الحرب إلى طريق مسدود، فإن اللحظة الحالية تتطلب تحركًا فوريًا من القوى الغربية، إذ إن الالتزام الحاسم بالدفاع عن أوكرانيا والاستعداد لهجمات مستقبلية يشكل ضرورة أساسية ليس فقط لتأمين أوكرانيا، بل أيضًا للتأكيد على مصداقية الغرب في حماية الأمن العالمي ضد المحن المتزايدة".