صاحب "المنشار".. خافيير ميلي رئيسًا للأرجنتين‎

ويرسم فوز هذا الرجل ملامح جديدة للأرجنتين خاصة في قطاعها الاقتصادي الذي وصلت نسبة التضخم فيه 150%، فيما انخفضت معدلات الأجور إلى دون الـ "400" دولار ودخلت البلاد في حالة اقتصادية خطيرة دفعت العديد من الشباب الأرجنتيني إلى الهجرة للبحث عن مستقبل أفضل.

ورأى المراقبون أن فوز ميلي يعني أن الشعب بات يرفض الطبقة الحاكمة بشكل مطلق، والمنشار الذي حمله ميلي ذات مرة، والذي أثار الكثير من الجدل يعني في مضمونه أن جذور الطبقة السياسية باتت تواجه خطر الإزالة، فميلي لا يريد مواجهة الأزمات فقط بل تغيير وجه البلاد تمامًا اقتصاديًّا وسياسيًّا، "وفق قاعدة الصدمة" التي قال إنه سيطبقها في بلاده التي تعاني أزمات مالية خانقة.

ميلي والحلفاء التقليديون

ويرى الرئيس المنتخب "52 عامًا"، أن أسس التحالف التي بنتها بلاده على مدار العقود الأخيرة لا بد لها أن تتغير، فالتوجه فقط نحو البرازيل والصين وروسيا لا داعي له في عقيدة خافيير، أما الوجهة الأنجع من وجهة نظره فهي الولايات المتحدة، خاصة أنه من أنصار دولرة الاقتصاد الأرجنتيني، والتحالف مع واشنطن والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى إسرائيل.

وقد يبدو أن أولى الخطوات التي ستتخذها الأرجنتين في الحكم الجديد، هي رفض الدعوة للانضمام إلى مجموعة"بريكس" التي تضم روسيا والبرازيل والصين، حلفاء الأرجنتين التقليديين، إذ أعلنت ديانا موندينو، المرشحة لمنصب وزير الخارجية في الأرجنتين في إدارة الرئيس المنتخب خافيير ميلي، أن بلادها لن تنضم إلى مجموعة "بريكس"، التي دعت الأرجنتين للانضمام إليها خلال قمتها في أغسطس/ آب الماضي.

وقالت في تصريحات لها "لا أعرف سر هذا الاهتمام كله بمجموعة بريكس"، في إشارة إلى أن البلاد ستبدأ بشكل عملي قطع خطوط الارتباط مع العهد السابق، ونسج خيوط جديدة قد لا تروق للحلف المنافس حاليًّا للغرب، بكين موسكو.

رئيس مثير للجدل

منذ عامين تقريبًا بدأ يلمع نجم خافيير ميلي، كمفكر اقتصادي، والذي استضافه أكثر من مرة الإعلام المحلي كخبير في الشؤون الاقتصادية، ونشط ميلي على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ بطرح أفكار عديدة غير تقليدية لمرشح رئاسي يرغب بحشد التأييد له، وانضم إلى الحزب الليبرالي في عام 2019، فيما أصبح عضوًا في البرلمان عام 2021.