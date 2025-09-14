بولندا توافق على نشر قوات "الناتو" على أراضيها

أعلن مكتب الأمن القومي البولندي (BBN) أن الرئيس البولندي كارول ناوروكي وقع مرسوماً بالموافقة على نشر قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في البلاد ضمن عملية "الحارس الشرقي".

وبحسب المكتب، "وقّع الرئيس البولندي كارول ناوروكي مرسوماً بالموافقة على وجود قوات أجنبية من الدول الأعضاء في حلف الناتو على الأراضي البولندية كتعزيز لقوات جمهورية بولندا في إطار عملية الحارس الشرقي".

وكان الأمين العام لحلف الناتو مارك روته صرح في وقت سابق، أن الحلف سيطلق عملية "الحارس الشرقي"، والتي تعني تعزيز دفاعات الجناح الشرقي في أعقاب حادثة الطائرة المسيّرة في بولندا.

وأفادت هيئة الأركان العامة للجيش البولندي يوم السبت ببدء عملية "الحارس الشرقي" التابعة لحلف الناتو.