أردوغان عن نتنياهو: لم يعد شخصًا يمكن التحدث معه

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه سيقطع اتصالاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خليفة ما ترتكبه القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان قوله إن "نتنياهو لم يعد شخصًا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال، لقد محوناه وألقيناه جانبًا".

وفي الإطار ذاته نقلت قناة "خبر ترك" ووسائل إعلام أخرى، اليوم، عن الرئيس التركي القول إن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ موقفًا عادلاً بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والوضع في غزة، ولذلك فإن الثقة في التكتل "اهتزت بشدة".

وأضاف أردوغان في تصريحات للصحفيين على متن طائرة خلال رحلة عودة من كازاخستان، أمس، أن الدعم الذي أبدته الدول الأوروبية لإسرائيل ينبع من أنها "مدين" بسبب المحرقة.