وسط مؤشرات على فوز معسكر ديبي.. "استفتاء الدستور" يثير انقسامات في تشاد

أثار الاستفتاء على الدستور في تشاد مزيدا من الانقسامات السياسية والاتهامات بالتزوير، وبضعف المشاركة التي تنزع الشرعية عن العملية برمتها، بينما تشير النتائج الأولية إلى فوز المصوتين بـ"نعم" لصالح معسكر الرئيس محمد ديبي.

وفي اليوم التالي للتصويت على الاستفتاء على الدستور، تركزت أنظار البلاد بأكملها على مسألة نسبة المشاركة، وهي إحدى القضايا الرئيسية في هذا الاستحقاق الانتخابي.

ويستنكر باهيمي باداكي ألبرت، الذي سبق أن تولى منصب رئيس الوزراء من 2021 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والذي كان يحمل الأمل في انتقال سلمي، ضعف المشاركة في هذا الاقتراع الذي وصفه بالمزور وسبقته اعتقالات عديدة للمعارضين، وفق ما نقله تقرير لموقع "موند أفريك".

وأشار التقرير إلى أنّ "من بين ما جاء في النص الذي كتبه باهيمي باداكي ألبرت أنّ الاستفتاء اتسم بمقاطعة لم يسبق لها مثيل في بلادنا"، فيما أضاف ألبرت مخاطبا التشاديين: "أود أن أشكر من كل قلبي كل واحد منكم، على استجابتكم الكبيرة لشعار المقاطعة".

ووفق ألبرت، فإنّه "مهما كانت النتائج المسبقة التي سيتم نشرها، فقد شهد العالم كله أن التشاديين لم يصوتوا، وأنّ أكثر من 90% من التشاديين قاطعوا التصويت، إذ تتراوح نسبة المشاركة الفعلية بين 3 و5% على الأكثر"، وفق تقديره.