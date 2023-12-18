وسط مؤشرات على فوز معسكر ديبي.. "استفتاء الدستور" يثير انقسامات في تشاد
أثار الاستفتاء على الدستور في تشاد مزيدا من الانقسامات السياسية والاتهامات بالتزوير، وبضعف المشاركة التي تنزع الشرعية عن العملية برمتها، بينما تشير النتائج الأولية إلى فوز المصوتين بـ"نعم" لصالح معسكر الرئيس محمد ديبي.
وفي اليوم التالي للتصويت على الاستفتاء على الدستور، تركزت أنظار البلاد بأكملها على مسألة نسبة المشاركة، وهي إحدى القضايا الرئيسية في هذا الاستحقاق الانتخابي.
ويستنكر باهيمي باداكي ألبرت، الذي سبق أن تولى منصب رئيس الوزراء من 2021 حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، والذي كان يحمل الأمل في انتقال سلمي، ضعف المشاركة في هذا الاقتراع الذي وصفه بالمزور وسبقته اعتقالات عديدة للمعارضين، وفق ما نقله تقرير لموقع "موند أفريك".
وأشار التقرير إلى أنّ "من بين ما جاء في النص الذي كتبه باهيمي باداكي ألبرت أنّ الاستفتاء اتسم بمقاطعة لم يسبق لها مثيل في بلادنا"، فيما أضاف ألبرت مخاطبا التشاديين: "أود أن أشكر من كل قلبي كل واحد منكم، على استجابتكم الكبيرة لشعار المقاطعة".
ووفق ألبرت، فإنّه "مهما كانت النتائج المسبقة التي سيتم نشرها، فقد شهد العالم كله أن التشاديين لم يصوتوا، وأنّ أكثر من 90% من التشاديين قاطعوا التصويت، إذ تتراوح نسبة المشاركة الفعلية بين 3 و5% على الأكثر"، وفق تقديره.
اختبار حقيقي لشعبية محمد ديبي
وقالت إذاعة فرنسا الدولية، في تقرير لها، إنّ الأنظار في تشاد تتجه إلى نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي جرى أمس الأحد، وتمثّل هذه المسألة السؤال المركزي في الأوساط السياسية واختبارا حقيقيا لشعبية محمد إدريس ديبي.
وأضافت الإذاعة أنّ مسألة نسبة المشاركة تُعدّ اليوم إحدى القضايا الرئيسية في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهي محور المعركة بين معسكري السلطة والمعارضة التي تراهن على نسبة مشاركة ضعيفة لنزع الشرعية عن ديبي.
وشهد يوم التصويت هذا انخفاض المشاركة في العاصمة التشادية، بحسب وسائل الإعلام المحلية، وهو ما يؤكده أيضا العديد من المراقبين، حتى لو قالوا إنهم ملزمون في هذه المرحلة بـ"واجب التحفظ"، بحسب ما ذكره مراسل إذاعة فرنسا الدولية الخاص في نجامينا، إسدراس نديكومانا.
وطوال اليوم، ظهر الناخبون واحدًا تلو الآخر تقريبًا بشكل متفرق وفي فترات متباعدة، ولم يشاهد أحد طوابير الناخبين الكبيرة التي تتجمع عادة أمام مراكز الاقتراع اعتبارا من الساعة السادسة صباحا، عندما يتعلق الأمر بانتخابات رئاسية أو تشريعية، بحسب عشرات الشهادات التي جمعتها الإذاعة الفرنسية.
وأدلت زينب، وهي في الثلاثينيات من عمرها وتعيش في الدائرة الثامنة في نجامينا، بصوتها بعد الظهر بصحبة عدد قليل من الشباب، وتعتقد أنه لا يزال هناك حماس لهذه الانتخابات، وقالت: "لقد رأيتم الجانب الإيجابي لهذا الاستفتاء أمام مركز الاقتراع.. التشاديون يدركون ذلك وهم في عجلة من أمرهم للعودة إلى النظام الدستوري".
امتناع عن التعليق على نسب التصويت
وردا على سؤال بشأن انخفاض نسبة المشاركة في هذا التصويت، لم تقدّم الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء الدستوري رقما محددا بعد غلق مراكز الاقتراع، كما أنها لم ترغب في التعليق على الموضوع.
وإذا كانت السلطات الانتقالية تعتقد أنها اتخذت خطوات لتنظيم التصويت على هذا الاستفتاء، فقد أشار مراقبون إلى بعض المخالفات، بحسب ما أفاد مراسل الإذاعة الفرنسية أوليفييه مونودجي، من بينها صعوبة جمع بطاقات الناخبين، أو التأخر في فتح مراكز الاقتراع، أو قلة عدد بطاقات الاقتراع المتاحة بـ"لا".
ونقل التقرير عن جان ديديو، وهو موظف حكومي شاب قوله: "لم أتمكن من التصويت لأنني لم أحمل بطاقتي"، ويضيف الشاب الذي التقته الإذاعة الفرنسية في المنطقة السابعة بمدينة نجامينا، والذي رفض التصويت: "أعرف أنه حتى لو قمت بالتصويت، فإن التصويت بنعم هو الذي سيفوز".