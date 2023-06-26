قائد الشرطة الإسرائيلية يستعين بنتنياهو لحسم خلافه مع بن غفير
قالت مصادر مقربة من المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، إن ما جاء في أقواله أمس الأحد، بأنه لا ينوي الاستمرار لعام رابع بمنصبه في ظل التوترات بينه وبين وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كان بمثابة رسالة موجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو؛ للاستعانة به، ودعمه لإكمال فترة ولايته البالغة 4 سنوات.
ووفقا للوزير إيتمار بن غفير، فإن ذلك يعد "تدبيرا"، بعد أن أعلن سابقا قرب انتهاء فترة ولاية شبتاي كمفوض عام للشرطة.
وبحسب مقربين من بن غفير، فإنه "من غير الواقعي ببساطة إقحام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مسألة قرار تمديد فترة ولاية شبتاي؛ لأن المسؤولية حصرية بوزير الأمن القومي".
وحاول شبتاي من خلال مقربين منه التأثير على القرار، كما حاول التحقق مما إذا كان قرار عدم تمديد ولايته سيحدث جدلا واسعا.
وبحسبهم فإن "الرسالة كانت واضحة، ومفادها بأن منصب المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي سينتهي بعد نهاية ثلاث سنوات، في ظل عدم إحراز الشرطة أي إنجازات خاصة في مجال مكافحة الجريمة في الوسط العربي وأعمال القتل"، وذلك وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وعلى الرغم من التوترات بينهما، يعتزم بن غفير مطالبة شبتاي في اجتماعهم المتوقع غدًا الثلاثاء، بمواصلة إدارة الشرطة للأشهر الستة المقبلة؛ لأنه لا يريد توقف عمل الشرطة خلال الفترة المقبلة.
وعادة ما ينهي المفوض العام للشرطة فترة ولايته في نهاية فترة ثلاث سنوات في المنصب، حيث تعتبر السنة الرابعة في المنصب استثناءً، لذلك اتضح أن السباق على منصب مفوض الشرطة قد بدأ رسميًا الآن، على الرغم من انطلاقه خلال الشهر الماضي.
في غضون ذلك، قال رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، إنه "إذا كان لنتنياهو أي نزاهة واهتمام بأمن مواطني إسرائيل، فعليه التأكد من أن شخصًا غير مسؤول مثل بن غفير لن يكون هو الشخص الذي يعيِن في منصب المفوض القادم للشرطة، فهو غير مؤهل لذلك، وسيكون هذا خرقًا للأمن العام وضررًا جسيمًا للشرطة لسنوات قادمة".
يذكر أن الوزير بن غفير قرر منذ حوالي أسبوع ونصف، عدم تمديد ولاية شبتاي كمفوض عام للشرطة، والتي سوف تنتهي في يناير/ كانون الثاني 2024، وبدأ بالفعل بعملية البحث عن مفوض جديد للشرطة بديلا عنه.
المصدر: صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية