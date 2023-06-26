قائد الشرطة الإسرائيلية يستعين بنتنياهو لحسم خلافه مع بن غفير

ووفقا للوزير إيتمار بن غفير، فإن ذلك يعد "تدبيرا"، بعد أن أعلن سابقا قرب انتهاء فترة ولاية شبتاي كمفوض عام للشرطة.

وبحسب مقربين من بن غفير، فإنه "من غير الواقعي ببساطة إقحام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مسألة قرار تمديد فترة ولاية شبتاي؛ لأن المسؤولية حصرية بوزير الأمن القومي".

وحاول شبتاي من خلال مقربين منه التأثير على القرار، كما حاول التحقق مما إذا كان قرار عدم تمديد ولايته سيحدث جدلا واسعا.

وبحسبهم فإن "الرسالة كانت واضحة، ومفادها بأن منصب المفوض العام للشرطة يعقوب شبتاي سينتهي بعد نهاية ثلاث سنوات، في ظل عدم إحراز الشرطة أي إنجازات خاصة في مجال مكافحة الجريمة في الوسط العربي وأعمال القتل"، وذلك وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.