روسيا مستعدّة لإعادة أطفال نقلتهم إلى أراضيها لأوكرانيا

أعلنت المفوّضة الروسية لحقوق الطفل "ماريا لفوفا-بيلوفا" التي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية بحقّها مذكرة توقيف، أن موسكو مستعدة لأن تعيد إلى أوكرانيا أطفالًا نقلتهم إلى أراضيها "لإنقاذهم" من الحرب، بشرط أن تطلب عائلاتهم ذلك.

وتتّهم كييف موسكو بـ"خطف" أكثر من 16 ألف طفل من أوكرانيا منذ بدء الهجوم قبل عام.

من جانبها، تؤكد موسكو أنّها "أنقذت" هؤلاء الأطفال من القتال ووضعت إجراءات للمّ شملهم بأسرهم.

وأكدت "لفوف-بيلوفا" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم الاتصال بها من قبل "أيّ ممثل عن السلطات الأوكرانية" بشأن الأطفال الذين تم ترحيلهم منذ بداية النزاع.