مسلحون يشنون هجومًا على موكب صيني في بورما
اتهم المجلس العسكري الحاكم في بورما، السبت، مجموعة إثنية مسلحة بمهاجمة موكب لمسؤولين عسكريين صينيين كانوا متجهين لحضور اجتماع يتعلق بأمن الحدود.
ونفت حركة "جيش استقلال كاشين" مسؤوليتها عن الهجوم.
وتشهد بورما نزاعا عنيفا بين المجموعة العسكرية ومعارضيها منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 الذي أطاح بالحاكمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي المسجونة حاليا.
والثلاثاء، استهدف إطلاق نار قافلة مركبات تقل ممثلين عسكريين صينيين ونظراءهم البورميين متوجهة إلى ميتكيينا في ولاية كاشين (شمال)، الحدودية مع الصين.
وأُطلق النار على السيارة الثانية في القافلة 5 مرات، بحسب المجلس العسكري.
وردت قوات الأمن البورمية على النيران.
وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية الحاكمة زاو مين تون: "يمكننا أن نؤكد أن عناصر (حركة جيش استقلال كاشين) هاجموا القافلة".
ولم يسفر الهجوم عن قتلى أو جرحى، بحسب المجلس العسكري.
وأعلن أحد ضباط الحركة الكولونيل ناو بو لوكالة "فرانس برس"، أن "جيش استقلال كاشين لم يهاجم أي قافلة"، مشيراً إلى اندلاع قتال عنيف منذ الإثنين في المنطقة القريبة من موقع الهجوم.
وتدور بانتظام اشتباكات بين حركة "جيش استقلال كاشين" والجيش منذ عقود، واندلعت معارك عنيفة بعد انقلاب العام الماضي في بورما.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، قُتل نحو خمسين شخصًا في غارات جوية شنها الجيش البورمي على حفل موسيقي نظمته حركة "جيش استقلال كاشين".
وقدمت العديد من المجموعات الإثنية المتمردة دعمها للحركة التي ظهرت في بورما ضد الانقلابيين.
وأشارت منظمة محلية لرصد حقوق الإنسان إلى مقتل أكثر من 3700 شخص منذ الانقلاب.