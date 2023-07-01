مسلحون يشنون هجومًا على موكب صيني في بورما

وتشهد بورما نزاعا عنيفا بين المجموعة العسكرية ومعارضيها منذ انقلاب شباط/فبراير 2021 الذي أطاح بالحاكمة المدنية المنتخبة أونغ سان سو تشي المسجونة حاليا.

والثلاثاء، استهدف إطلاق نار قافلة مركبات تقل ممثلين عسكريين صينيين ونظراءهم البورميين متوجهة إلى ميتكيينا في ولاية كاشين (شمال)، الحدودية مع الصين.

وأُطلق النار على السيارة الثانية في القافلة 5 مرات، بحسب المجلس العسكري.

وردت قوات الأمن البورمية على النيران.

وقال المتحدث باسم المجموعة العسكرية الحاكمة زاو مين تون: "يمكننا أن نؤكد أن عناصر (حركة جيش استقلال كاشين) هاجموا القافلة".

ولم يسفر الهجوم عن قتلى أو جرحى، بحسب المجلس العسكري.

وأعلن أحد ضباط الحركة الكولونيل ناو بو لوكالة "فرانس برس"، أن "جيش استقلال كاشين لم يهاجم أي قافلة"، مشيراً إلى اندلاع قتال عنيف منذ الإثنين في المنطقة القريبة من موقع الهجوم.

وتدور بانتظام اشتباكات بين حركة "جيش استقلال كاشين" والجيش منذ عقود، واندلعت معارك عنيفة بعد انقلاب العام الماضي في بورما.