خبراء: حظر "الإخوان" في كينيا رسالة قوية وتحول صارم ضد الإرهاب

يرى خبراء أن قرار الحكومة الكينية بحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، خطوة مدروسة وصارمة اتخذها الرئيس وليام روتو، تعكس أولويات الأمن الداخلي من جهة، وتتوافق مع سياسات مكافحة الإرهاب الإقليمية من جهة أخرى.

وصنفت كينيا رسمياً جماعة الإخوان وحزب التحرير ككيانات إرهابية، ما يمثل تحولا كبيرا في جهود مكافحة المتطرفين في البلاد. وتم إصدار الإعلان، الذي نُشر في ملحق الجريدة الرسمية الكينية بتاريخ 19 سبتمبر من قبل وزير الداخلية كيبتشومبا موركومين.

أخبار ذات علاقة بريطانيا تصنف حزب التحرير الإسلامي "منظمة إرهابية"

ويدخل الأمر، المعروف باسم أمر منع الإرهاب (إعلان الكيانات المحددة) لعام 2025، حيز التنفيذ فورًا وسيظل ساري المفعول حتى يتم إلغاؤه من قبل وزير مجلس الوزراء أو المحكمة.

وبموجب القانون تحصل الأجهزة الأمنية أيضًا على سلطة التحقيق في الخلايا المشتبه بها، والسعي إلى تمديد احتجاز المشتبه بهم تحت إشراف المحكمة، وتفكيك الشبكات المالية أو اللوجستية المرتبطة بالكيانات.

وتوضح مصادر سياسية كينية، إن إدراج "حزب التحرير" أيضاً، وهي حركة إسلامية تدعو إلى إقامة خلافة عالمية، يشير إلى نية كينيا استباق التعبئة المتطرفة في مرحلة مبكرة.

وتورطت جماعة الإخوان المسلمين في تغذية الأيديولوجيات المتطرفة لأحزاب سياسية تأكد لاحقاً دورها في نشر التشدد وتقويض استقرار الدولة.

وبالتالي، فإن القرار يهدف إلى قطع المصادر الأيديولوجية والمالية التي يقول المحللون إنها تغذي التطرف في منطقة القرن الأفريقي، وخاصة بين الشباب المعرضين للخطر، إذ عانت البلاد لفترة طويلة من بعض الهجمات الأكثر تدميراً في شرق القارة.

أخبار ذات علاقة خبراء يؤكدون أهمية وضع خريطة طريق لمواجهة "الإخوان المسلمين"

وتم تحميل المسؤولية في جميع هذه الهجمات لحركة الشباب، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة ومقرها الصومال، والتي تشن بشكل روتيني غارات عبر الحدود إلى كينيا.

ويعود الباحث النيجري في العلاقات الدولية منذر موهيندا، إلى خلفيات القرار الذي يبحث عن التوازن الدقيق بين الحقائق الداخلية والتحالفات الخارجية، إذ يأتي بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهها السيناتور الأمريكي جيمس ريش حول مصداقية كينيا كحليف رئيسي خارج "الناتو"، معتبراً أن ذلك رفع من مستوى الضغوط على نيروبي للتوافق بشكل وثيق مع أجندة واشنطن لمكافحة التطرف.

كما لا يمكن فصله عن تقديم السيناتور الأمريكي تيد كروز مشروع قانون لإعلان جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف الباحث في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه لا يساوره أدنى شك في التأثير المحتمل للقرار على المواقف الدبلوماسية، لذا تعزز الخطوة الروابط الاقتصادية والسياسية مع الدول المؤثرة التي تحظر نشاط الإخوان المسلمين.

ومعلوم أن نيروبي تحصل على معظم معلوماتها الاستخباراتية من الولايات المتحدة وشركائها لذلك تتماشى هذه الخطوة مع مواصلة الشراكات الاستراتيجية والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة، حيث يشير الأمر إلى أن التصنيف يعد تقييماً مستقلاً لبيئة التهديد المحلية في كينيا وانعكاساً أيضاً للشراكات الأمنية الغربية.