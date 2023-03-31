بعد موافقة برلمان تركيا.. فنلندا عضو في الناتو خلال أيام
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن فنلندا ستنضم رسميًا للتحالف العسكري الغربي في غضون أيام بعد قرار تركيا المصادقة على الأمر.
وأضاف: "صادقت دول حلف شمال الأطلسي الثلاثون على بروتوكول الانضمام.. ستنضم فنلندا إلى تحالفنا رسميًّا في الأيام المقبلة"، وفق رويترز.
وكان الرئيس الفنلندي وجه الشكر للدول الثلاثين الأعضاء في الحلف على "دعمها" انضمام بلاده إلى التحالف، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال سولي نينيستو في بيان: "أريد أن أشكرها جميعها على ثقتها ودعمها"، متمنيًا انضمام السويد "في أقرب وقت ممكن" إلى الحلف، وهي أيضًا دولة مرشحة لكن تركيا لا تزال تعوق انضمامها.