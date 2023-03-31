بعد موافقة برلمان تركيا.. فنلندا عضو في الناتو خلال أيام

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الجمعة، إن فنلندا ستنضم رسميًا للتحالف العسكري الغربي في غضون أيام بعد قرار تركيا المصادقة على الأمر.

وأضاف: "صادقت دول حلف شمال الأطلسي الثلاثون على بروتوكول الانضمام.. ستنضم فنلندا إلى تحالفنا رسميًّا في الأيام المقبلة"، وفق رويترز.