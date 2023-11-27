ما سرّ الأعداد اللافتة للتايلانديين بين ضحايا وأسرى الحرب في غزة؟

يبرز التايلانديون كإحدى أكثر الجنسيات حضورًا بصراع الحرب في غزة، حيث وقع نحو ثلاثين منهم أسرى بأيدي حركة "حماس" وتم إطلاق سراح البعض منهم، فيما سقط 39 قتيلًا جراء الأحداث.

وتعكس هذه الأرقام الحضور اللافت للجالية التايلاندية في إسرائيل، إذ يعمل عشرات الآلاف منهم هناك، ومعظمهم في القطاع الزراعي، وفق تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وخلال الهجوم الذي نفذته "حماس" يوم الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي قُتل 39 تايلانديًّا ووقع 30 آخرون في الأسر، من بين نحو 240 رهينة، فيما كانوا من الجنسيات الحاضرة بقوة ممن أطلق سراحهم منذ يوم الجمعة.

وجرى إطلاق سراح أربعة عشر منهم خلال يومين، ولم يتم إطلاق سراح أي رهينة فرنسية حتى الآن، فيما تم إطلاق سراح خمسة رهائن في أكتوبر/تشرين الأول، قبل سريان الهدنة، ولا يزال عشرون تايلانديًّا محتجزين في غزة حتى بعد ظهر يوم الأحد الـ26 من نوفمبر/تشرين الثاني.