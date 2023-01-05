وزارة الخزانة: أمريكا تستهدف شبكة مالية ذات صلة بتنظيم داعش
من بين الخاضعين للعقوبات مواطن عراقي يعيش بشكل غير قانوني في تركيا وولداه
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تتخذ إجراءات مشتركة مع تركيا ضد شبكة قالت إنها لعبت دورا رئيسًا في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لصالح تنظيم داعش الذي ينشط في العراق وسوريا.
وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تركيا جمدت أصول أعضاء بالشبكة، الذين أُضيفوا أيضا إلى قائمة العقوبات الأمريكية.
وأضافت الوزارة أن من بين الخاضعين للعقوبات مواطنا عراقيا يعيش بشكل غير قانوني في تركيا وولديه وشركتين استخدموهما لتحويل الأموال نيابة عن داعش بين تركيا والعراق وسوريا.