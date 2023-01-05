وزارة الخزانة: أمريكا تستهدف شبكة مالية ذات صلة بتنظيم داعش

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، أنها تتخذ إجراءات مشتركة مع تركيا ضد شبكة قالت إنها لعبت دورا رئيسًا في إدارة الأموال وتحويلها وتوزيعها لصالح تنظيم داعش الذي ينشط في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن تركيا جمدت أصول أعضاء بالشبكة، الذين أُضيفوا أيضا إلى قائمة العقوبات الأمريكية.