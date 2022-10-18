الناتو يتعهد بتزويد أوكرانيا منظومات دفاع مضادة للمسيّرات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ اليوم الثلاثاء، إن الحلف سيزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي في الأيام المقبلة لمساعدتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة الطائرات المسيرة بما فيها الطائرات الإيرانية التي تستخدمها روسيا في استهداف البنية التحتية الحيوية.

وقالت أوكرانيا إن هجمات شنتها أسراب من الطائرات المسيرة دمرت ما يقرب من ثلث محطات الطاقة بها خلال الأسبوع المنقضي بعد أن كثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية بعيدا عن جبهة القتال بعد أن منيت بسلسلة انتكاسات عسكرية أمام القوات الأوكرانية.

وقال ستولتنبرغ، متحدثا إلى مؤتمر أمني في برلين، إن رد الحلفاء على الهجمات هو تكثيف شحنات منظومات الدفاع الجوي التي يقدمونها لأوكرانيا.

وقال: "أهم شيء يمكننا أن نفعله هو تسليم ما وعد به الحلفاء، بل أن نكثف ونسلم المزيد من منظومات الدفاع الجوي".

وتابع: "سيقدم حلف شمال الأطلسي في الأيام المقبلة منظومات مضادة للطائرات المسيرة لمواجهة تهديد تلك الطائرات، بما فيها الإيرانية".

وقال مسؤولون إيرانيون لوكالة "رويترز" إن طهران وعدت بتزويد روسيا، التي تعوق العقوبات الغربية مجهودها الحربي في أوكرانيا، بصواريخ ومزيد من الطائرات المسيرة.

وأضاف ستولتنبرغ: "يجب ألا تدعم أي دولة حرب روسيا غير المشروعة على أوكرانيا".