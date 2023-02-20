تقرير: الهند تحصل على حقوق تصنيع نظام "لورا" الصاروخي الإسرائيلي

كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاق بين شركة إسرائيل لصناعات الجو والفضاء (IAI)، المملوكة للحكومة، وشركة إلكترونيات الفضاء والدفاع المملوكة للحكومة الهندية (BEL).

وبموجب هذا الاتفاق، حصلت الشركة الهندية على حقوق تصنيع نظام "لورا" الصاروخي الإسرائيلي بعيد المدى، والذي كان قد جُرب ميدانياً في السنوات القليلة الماضية.

وذكر موقع "إسرائيل ديفينس" العبري، أن الشركة الهندية الحكومية ستستند إلى التكنولوجيا الإسرائيلية التي تطورها (IAI) لتصنيع الصاروخ داخل منشآتها على الأراضي الهندية.