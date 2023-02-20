تقرير: الهند تحصل على حقوق تصنيع نظام "لورا" الصاروخي الإسرائيلي
كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الإثنين، عن توقيع اتفاق بين شركة إسرائيل لصناعات الجو والفضاء (IAI)، المملوكة للحكومة، وشركة إلكترونيات الفضاء والدفاع المملوكة للحكومة الهندية (BEL).
وبموجب هذا الاتفاق، حصلت الشركة الهندية على حقوق تصنيع نظام "لورا" الصاروخي الإسرائيلي بعيد المدى، والذي كان قد جُرب ميدانياً في السنوات القليلة الماضية.
وذكر موقع "إسرائيل ديفينس" العبري، أن الشركة الهندية الحكومية ستستند إلى التكنولوجيا الإسرائيلية التي تطورها (IAI) لتصنيع الصاروخ داخل منشآتها على الأراضي الهندية.
ونقل عن مصدر رسمي في الشركة الهندية قوله، إن صاروخ "LORA" الإسرائيلي مُستخدم بالفعل من قبل سلاح البحرية الهندي، وهو الأمر الذي يعني أن قرار الهند اتخذ بعد تجربته ميدانياً.
ولفت الموقع العبري إلى أن شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2022، شهد أنباء عن اتصالات بين شركة إسرائيل لصناعات الجو والفضاء، والشركة الهندية، من أجل إبرام صفقة تصنيع النظام الصاروخي المشار إليه على الأراضي الهندية.
وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، جاء خلال معرض "Aero India 2023" الدفاعي، والذي نُظم في مدينة بنغالور الهندية في الفترة بين 13-17 شباط/ فبراير الجاري.
وجاء في بيان رسمي صادر عن الشركة الهندية ونقله الموقع: "سوف تُصنع شركة (BEL) الحكومية الهندية وشركة إسرائيل لصناعات الجو والفضاء بشكل مشترك، النظام الصاروخي أرض-أرض بعيد المدى (لورا) على الأراضي الهندية".
وباعت إسرائيل صاروخ "لورا" لأذربيجان، واستخدمته الأخيرة بالفعل خلال معاركها المتجددة مع القوات الأرمينية حول إقليم ناغورنو كاراباخ، فيما ذكر الموقع أنه استخدم بغرض تدمير جسور تربط أرمينيا بالإقليم المتنازع عليه.
وأوضح الموقع أن مدى صاروخ "لورا" يتراوح بين 90 إلى 430 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب، ويمكنه حمل رأس حربية تزن 300 كيلوغرام.
ويبلغ طول الصاروخ حوالي 10 أمتار، ويصيب أهدافه بدقة بالغة، كما يُوجه بالأقمار الاصطناعية أو عبر نظام الملاحة بالقصور الذاتي "INS".
وأشار الموقع أيضاً إلى أن "حاجة الهند لهذا النوع من الصواريخ على الأرجح، تنبع من اعتبارات على صلة بملفي الصين وباكستان".