بالتزامن مع تصعيد ميداني.. هجمات سيبرانية تستهدف إسرائيل

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن سلسلة هجمات سيبرانية متلاحقة تعرضت لها أنظمة الري، والبريد ونظام الملاحة داخل إسرائيل، منذ بدء التصعيد على الحدود الشمالية والجنوبية الإسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن "حرب السايبر هي جبهة حرب إضافية اندلعت منذ بدء التصعيد، حيث استهدف هجوم جديد أنظمة الري الزراعية الإسرائيلية في المناطق الشمالية وتحديدًا في وادي الحولة وغور الأردن مما أدى إلى تعطلها عن العمل".

وأكدت الصحيفة العبرية، أنه "عند تشغيل أجهزة التحكم بالري ظهرت رسالة مفادها، لقد تم اختراقك، لتسقط إسرائيل".