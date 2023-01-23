النروج: 180 ألف قتيل و جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الأوكراني

النروج الدولة المتاخمة لروسيا، عضو في الناتو منذ تأسيسه في عام 1949.

وأضاف الجنرال النروجي أن "الخسائر الأوكرانية تخطت على الأرجح الـ100 ألف قتيل أو جريح. بالإضافة إلى ذلك قُتل نحو 30 الف مدني في هذه الحرب الفظيعة".

لم تقدم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرهما منذ شهور.

في تشرين الثاني/نوفمبر قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر تزيد عن 100 ألف جندي بين قتيل أو جريح، مع حصيلة مماثلة "على الأرجح" في الجانب الأوكراني.

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