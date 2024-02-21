أمريكا.. الجمهوريون يقتربون من توجيه "الضربة القاضية" لأوكرانيا

يبدو أن المعارضين الجمهوريين في الولايات المتحدة لتمويل أوكرانيا على وشك أن ينجحوا أخيرًا بتحقيق هدفهم الذي سعوا إليه منذ فترة طويلة والمتمثل في قطع المساعدات، وفق ما أظهره تحليل نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وأشارت الصحيفة إلى اقترابهم من تحقيق هذا الهدف، فيما يحذر البعض في حزبهم من الخشية أن يحكم التاريخ ضدهم، خاصة إذا مهد ذلك الطريق لـ"استيلاء روسيا على أوكرانيا" على حد تعبيرها.

وظهر مؤخرًا بعض المؤيدين البارزين لمساعدة أوكرانيا ممن يتذرعون بالعواقب التاريخية والعملية للفشل؛ فقد قال نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، إن "استيلاء روسيا على أوكرانيا قد يمنح الصين الضوء الأخضر في تايوان".

حتى رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من لوس أنجلوس)، قال إنه لا يعتقد أن بوتين سيتوقف في أوكرانيا بعد الاستيلاء عليها، وإن ذلك سيمكن الصين ربما من التحرك نحو تايوان.

ورغم معارضة الحزب الجمهوري للمزيد من التمويل، فقد أظهرت استطلاعات الرأي مرارًا وتكرارًا أنه حتى القاعدة الجمهورية قلقة للغاية بشأن النتائج في أوكرانيا والتهديد الروسي.

وفي استطلاع للرأي أجري مؤخرًا على موقع يوغوف، قال 6 من كل 10 جمهوريين إنهم مهتمون "بقدر كبير" أو "بقدر معقول" بمن سيفوز في الحرب.

وفي استطلاع للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث الأسبوع الماضي، قال 69 في المئة من الناخبين ذوي الميول الجمهورية إن الحرب مهمة لمصالح الولايات المتحدة. إضافة إلى استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك في ديسمبر/كانون الأول، قال الجمهوريون بنسبة 57 في المئة مقابل 37 في المئة، إن دعم أوكرانيا يصب في المصلحة الوطنية.