تشمل مقاتلات F15.. إقرار صفقة تسليح أمريكية ضخمة لإسرائيل

وقع اثنان من كبار الديمقراطيين الرئيسيين في مجلسيْ "النواب" و"الشيوخ" الأمريكيين، على صفقة بيع أسلحة كبيرة لإسرائيل تحت ضغط شديد من إدارة بايدن، بحسب مصادر.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الاثنين، عن مسؤولين قولهم، إن النائب جريجوري ميكس والسيناتور بن كاردين وقّعا على الصفقة أخيراً، بعد أن تسببا في تأجيل البيع لعدة أشهر.

والنائبان ميكس وكاردين من ضمن 4 مشرّعين يمكنهم الاعتراض "بشكل فعال" على أي مبيعات عسكرية أجنبية، وبتوقيعهما يمكن لوزارة الخارجية إخطار الكونجرس بالبيع المعتمد وهي الخطوة التالية لإتمام الصفقة.

وذكرت المصادر ذاتها أن الصفقة تشمل 50 مقاتلة من طراز (F15) أمريكية الصنع، بقيمة تزيد عن 18 مليار دولار، رغم المخاوف المستمرة بشأن عدد القتلى في غزة.