المكسيك على وشك انتخاب أول رئيسة للبلاد

يتوجه نحو 100 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في المكسيك، الأحد، حيث يتوقع أن تفضي النتائج إلى انتخاب أول رئيسة للبلاد التي ينتشر فيها عنف إجرامي طال الحملة الانتخابية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت المرشحة كلوديا شينباوم الأوفر حظا والتي تمثل اليسار الحاكم الأربعاء خلال تجمع اختتمت فيه حملتها الانتخابية وشارك فيه عشرات الآلاف من مؤيديها في العاصمة مكسيكو، أنه "في الثاني من حزيران/يونيو المقبل، سنصنع التاريخ".

وأضافت: "إنه زمن النساء والتغيير، وهذا يعني العيش من دون خوف ومن دون عنف".

وتتفوق كلوديا شينباوم والمدعومة من الرئيس المنتهية ولايته أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، على منافستها المعارضة المرشحة عن يمين الوسط سوتشيتل غالفيز، وكلاهما تبلغان 61 عاما.

وستحصل شينباوم على 53% من نوايا التصويت، وغالفيز على 36%، وفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي أعدتها شركة "أوراكولوس" Oraculus.