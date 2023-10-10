حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه
قال مصدران أمنيان في لبنان إن حزب الله استهدف، الثلاثاء، دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائرة هليكوبتر قصفت نقطة مراقبة تابعة لحزب الله رداً على صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه مركبة عسكرية في منطقة أفيفيم.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه "لم تقع إصابات".
يأتي ذلك بعد موجة من التصعيد بين الطرفين شهدتها الحدود اللبنانية، الإثنين، وأسفرت عن مقتل 3 من عناصر حزب الله.
وأعلن حزب الله، الإثنين، استهداف ثكنتي "برانيت" و"أفيفيم" في منطقة الجليل شمالي إسرائيل بواسطة الصواريخ والقذائف.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قتل عدداً من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان"، دون أن يوضح عدد الأشخاص الذين قتلوا، بينما أفادت القناة "12" العبرية بـ"إصابة 3 جنود إسرائيليين في اشتباك مع مسلحين تسللوا عبر الحدود اللبنانية".
تأتي هذه التطورات على وقع الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس وفصائل أخرى من غزة على إسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة نحو 2500، حسب الإعلام العبري.
في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، قالت مصادر طبية في القطاع إنها خلفت 840 قتيلاً، وإصابة 4250 بجراح مختلفة.