حزب الله يستهدف دبابة إسرائيلية بصاروخ موجه

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه "قتل عدداً من المسلحين الذين اجتازوا الحدود من لبنان"، دون أن يوضح عدد الأشخاص الذين قتلوا، بينما أفادت القناة "12" العبرية بـ"إصابة 3 جنود إسرائيليين في اشتباك مع مسلحين تسللوا عبر الحدود اللبنانية".

تأتي هذه التطورات على وقع الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس وفصائل أخرى من غزة على إسرائيل، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة نحو 2500، حسب الإعلام العبري.

في المقابل، يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات على غزة، قالت مصادر طبية في القطاع إنها خلفت 840 قتيلاً، وإصابة 4250 بجراح مختلفة.