بوتين ينتقد العقوبات التجارية عشية زيارته إلى الصين

عشية زيارته إلى الصين، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية، في الوقت الذي يتأرجح فيه اقتصاد بلاده على حافة الركود، متأثرًا بالقيود التجارية وتكلفة حربه في أوكرانيا، بحسب "رويترز".

وقال بوتين في مقابلة مكتوبة مع وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، نُشرت اليوم السبت، إن روسيا والصين تعارضان بشكل مشترك العقوبات "التمييزية" في التجارة العالمية.

وسيتوجه بوتين إلى الصين، أكبر شريك تجاري لروسيا، غدًا الأحد، في زيارة تستمر أربعة أيام وصفها الكرملين بأنها "غير مسبوقة".

وسيحضر الرئيس الروسي أولًا قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين في مدينة تيانجين الساحلية شمالي الصين.

وتوسعت منظمة شنغهاي للتعاون التي تركز على الأمن، والتي أسستها مجموعة من الدول الأوروبية الآسيوية عام 2001، لتشمل 10 أعضاء دائمين من بينهم الآن إيران والهند.

وبعدها سيسافر بوتين إلى بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وحضور عرض عسكري ضخم في العاصمة الصينية لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بعد استسلام اليابان رسمياً.

وحضر شي، في مايو/ أيار، عرضًا عسكريًا في الساحة الحمراء في موسكو بمناسبة الذكرى الثمانين لانتصار الاتحاد السوفيتي وحلفائه على ألمانيا النازية. وكانت هذه الزيارة الحادية عشرة التي يقوم بها شي إلى روسيا منذ توليه الرئاسة قبل أكثر من عقد من الزمن.

وتعرضت روسيا لجولات متعددة من العقوبات الغربية بعد غزوها أوكرانيا في عام 2022.

وأضاف بوتين عن الصين، التي يتهمها الغرب بدعم ما يسمى العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا: "باختصار، التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين بلدينا يتقدم في مجالات متعددة".

وأوضح: "خلال زيارتي القادمة، سنناقش بالتأكيد المزيد من آفاق التعاون المتبادل المنفعة والخطوات الجديدة لتكثيفه لصالح شعبي روسيا والصين".

وعندما قطعت الدول الغربية علاقاتها مع روسيا بعد أن شنت موسكو هجومها على أوكرانيا في فبراير 2022، هبت الصين لمساندة روسيا، واشترت النفط الروسي وباعت سلعًا روسية من السيارات إلى الإلكترونيات؛ مما دفع التجارة الثنائية إلى رقم قياسي بلغ 245 مليار دولار في عام 2024.