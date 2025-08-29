بوتين وبزشكيان يناقشان البرنامج النووي الإيراني في الصين يوم الاثنين

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني مسعود بزشكيان، سيعقدان اجتماعاً على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، الاثنين، يناقشان خلاله البرنامج النووي الإيراني.

وقال يوري أوشاكوف المستشار الرئاسي للصحفيين: "هناك أمور كثيرة ينبغي مناقشتها، بما فيها الظروف المحيطة بالبرنامج النووي".

وأوضح أن بوتين سيزور الصين، أكبر شريك تجاري لروسيا، في الفترة من 31 أغسطس آب إلى 3 من سبتمبر أيلول، مشيراً إلى أن قيام الزعيم الروسي برحلة من هذا النوع على مدار 4 أيام "أمر نادر للغاية".

أخبار ذات علاقة أبرزها تجميد 12 مليار يورو.. إيران تترقب "تسونامي" آلية الزناد

وسيتم تخصيص أول يومين لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تقام في مدينة تيانجين.

يذكر أن الملف النووي الإيراني يمر في هذه الأيام بمرحلة حساسة بعدما أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، تفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران؛ بسبب برنامجها النووي.