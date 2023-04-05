البيت الأبيض: "قلقون للغاية" من استمرار العنف في المسجد الأقصى
أعرب البيت الأبيض عن "قلقه البالغ" حيال أعمال العنف التي شهدها الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، و"حضّ جميع الأطراف على تفادي تصعيد إضافي"، وفق ما قال متحدّث باسمه، اليوم الأربعاء.
وقال جون كيربي، المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "ما زلنا قلقين للغاية بسبب استمرار العنف في المسجد الأقصى"، وأضاف: "ينبغي أكثر من أي وقت أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معاً للحدّ من هذه التوتّرات وإعادة الهدوء".
وكان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش قد أعرب، في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن "صدمته" و"ذهوله" إزاء مستوى العنف الذي استخدمته قوات الأمن الإسرائيلية بحق مصلّين فلسطينيين داخل المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلّة ليل الثلاثاء.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم غوتيريش إنّ "الأمين العام مصدوم ومذهول للمشاهد التي رآها هذا الصباح للعنف والضرب من جانب قوات الأمن الإسرائيلية داخل المسجد القبلي في القدس، والتي حصلت في فترة مقدّسة بالنسبة لكلّ من اليهود والمسيحيين والمسلمين، وهي فترة يجب أن تكون للسلام واللاعنف"، وفق تعبيره.