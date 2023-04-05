البيت الأبيض: "قلقون للغاية" من استمرار العنف في المسجد الأقصى‎‎

أعرب البيت الأبيض عن "قلقه البالغ" حيال أعمال العنف التي شهدها الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، و"حضّ جميع الأطراف على تفادي تصعيد إضافي"، وفق ما قال متحدّث باسمه، اليوم الأربعاء.

وقال جون كيربي، المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: "ما زلنا قلقين للغاية بسبب استمرار العنف في المسجد الأقصى"، وأضاف: "ينبغي أكثر من أي وقت أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معاً للحدّ من هذه التوتّرات وإعادة الهدوء".