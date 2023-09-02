وفاة الدبلوماسي الأمريكي بيل ريتشاردسون

قال مركز "ريتشاردسون" للمشاركة العالمية، السبت، إن الدبلوماسي الأمريكي السابق بيل ريتشاردسون توفي عن عمر يناهز 75 عامًا.

ولعب ريتشاردسون دورًا بارزًا في الإفراج عن عدد كبير من الأمريكيين وغيرهم من المحتجزين في الخارج، وشغل عدة مناصب، منها وزير الطاقة وحاكم ولاية نيو مكسيكو، إلى جانب عضوية مجلس النواب.

وقال ميكي بيرجمان نائب رئيس المركز، في بيان، إن ريتشاردسون توفي في أثناء نومه بمنزله في تشاتام بولاية ماساتشوستس، مضيفًا: "لقد فقد العالم بطلًا كان يدافع عن المحتجَزين ظلمًا في الخارج، لقد فقدت مرشدًا وصديقًا عزيزًا".