برلين تستدعي السفير التركي بعد انتقادات للقضاء الألماني

وأتى هذا الاستدعاء الذي جاء قبل خمسة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، بعد قرار مماثل اتخذته السلطات التركية في 17 أيار/مايو حين استدعت السفير الألماني بعد عمليات التفتيش التي أجريت في فرانكفورت في منزلَي مراسلَي صحيفة "صباح" التركية الموالية للحكومة.

وكانت الخارجية التركية نددت خصوصا بما قالت إنه "الاعتقال غير المبرر لممثلين عن مكتب فرانكفورت لصحيفة صباح"، واعتبرت أنه "عمل يهدف إلى ترهيب ومضايقة الصحافة التركية".

ومن جانبه، أكد مكتب المدعي العام الألماني في دارمشتات أن الصحفيينِ لم يتعرضا للتوقيف وأن ما جرى هو تفتيش منزليهما وضبط "وسائط تخزين إلكترونية وعناصر أخرى من الأدلة".