تقرير: حلفاء إسرائيل يدعون إلى "الحذر" قبل الحرب البرية على غزة

مع التوقعات باقتراب شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على غزة، يدعو الحلفاء الغربيون، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تل أبيب إلى توخي الحذر.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تتركز مخاوف هذه الدول على احتمال نشوب حرب مدن طويلة الأمد قد تؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وبالنظر إلى نوايا إسرائيل، فإن الحرب تهدف إلى استئصال مقاتلي حماس الذين يعتقد أنهم يحتجزون رهائن في شبكة معقدة من الأنفاق تحت الأرض. وبينما يدعم الحلفاء الغربيون الاستعدادات الإسرائيلية، فإن هناك قلقا متزايدا بشأن الوضع المزري في قطاع غزة المكتظ بالسكان، ما دفعهم إلى المطالبة بوضع استراتيجية مدروسة قبل شن هجوم بري، وفق التقرير.