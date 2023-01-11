الشرطة البرازيلية تستجوب نحو 1000 محتجز بعد الاضطرابات في العاصمة

بدأت الشرطة البرازيلية، يوم الثلاثاء، استجواب نحو 1000 من المحتجين المحتجزين في صالة ألعاب رياضية مكتظة في العاصمة برازيليا بعد أن نهبت مجموعات مناهضة للحكومة مباني عامة، مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تعمل الحكومة الجديدة في البلاد على تجاوز الأزمة.

واعتُقل معظم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو، يوم الإثنين، عندما فضت القوات تجمعًا في برازيليا انطلق منه المتظاهرون، يوم الأحد، لاقتحام الكونجرس، والمحكمة العليا، والقصر الرئاسي.

ودعا المحتجون في أثناء تجمعهم أمام مقر للجيش إلى انقلاب عسكري لإلغاء انتخابات، أكتوبر/ تشرين الأول، التي هزم فيها الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الرئيس السابق بفارق ضئيل، وقال بولسونارو دون دليل إن الانتخابات "جرى تزويرها".

وفي خطاب ألقاه، الثلاثاء، تعهد قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس الذي يدير التحقيقات المتعلقة بالاحتجاجات "المناهضة للديمقراطية" بمحاربة "الإرهابيين" الذين يدعون إلى انقلاب.