أمريكا تعتزم مساعدة أستراليا بتطوير صواريخ موجّهة بحلول 2025
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة ستساعد أستراليا في إنتاج أنظمة صاروخية موجّهة متعددة الإطلاق بحلول عام 2025.
وأوستن موجود، الآن، ومعه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ولاية كوينزلاند الأسترالية لحضور الحوار الوزاري الأسترالي-الأمريكي السنوي مع نظيريهما الأستراليين.
وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي: "ننفذ عدة مبادرات متبادلة النفع مع قطاع الدفاع الأسترالي تشمل التزامًا بمساعدة أستراليا في تصنيع منظومات صاروخية موجهة متعددة الإطلاق... بحلول 2025".
وأضاف أن الولايات المتحدة تقوم أيضًا بتسريع حصول أستراليا على الذخائر ذات الأولوية من خلال عملية مبسطة.
وتستضيف أستراليا الاجتماع رفيع المستوى للمرة الأولى، منذ 2019، بعد توقفه بسبب جائحة كوفيد-19.
من جانبه؛ قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس: "نحن سعداء حقًا بالخطوات التي اتخذناها فيما يتعلق بتأسيس مشروع للأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة في هذا البلد".
وعبّر عن أمله في بدء تصنيع الصواريخ في أستراليا في غضون عامين "في إطار قاعدة صناعية شاملة بين بلدينا".
وأشار مارليس إلى أنه ستكون هناك "زيادة في معدل زيارات الغواصات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية إلى مياهنا"، في إطار التعاون الثنائي.
وبعد محادثات استمرت يومين وانتهت، اليوم السبت، كان من المقرر أن يسافر مارليس وأوستن إلى شمال كوينزلاند حيث يشارك الجيشان الأسترالي والأمريكي في التدريبات العسكرية تاليسمان سابر التي تشارك فيها أيضًا 11 دولة أخرى.
غير أنه جرى تعليق هذه التدريبات بعد تحطم طائرة هليكوبتر أسترالية مشاركة في المحيط، ومخاوف من مقتل 4 على الأقل كانوا على متنها.