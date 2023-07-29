أمريكا تعتزم مساعدة أستراليا بتطوير صواريخ موجّهة بحلول 2025

من جانبه؛ قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس: "نحن سعداء حقًا بالخطوات التي اتخذناها فيما يتعلق بتأسيس مشروع للأسلحة الموجهة والذخائر المتفجرة في هذا البلد".

وعبّر عن أمله في بدء تصنيع الصواريخ في أستراليا في غضون عامين "في إطار قاعدة صناعية شاملة بين بلدينا".

وأشار مارليس إلى أنه ستكون هناك "زيادة في معدل زيارات الغواصات الأمريكية التي تعمل بالطاقة النووية إلى مياهنا"، في إطار التعاون الثنائي.

وبعد محادثات استمرت يومين وانتهت، اليوم السبت، كان من المقرر أن يسافر مارليس وأوستن إلى شمال كوينزلاند حيث يشارك الجيشان الأسترالي والأمريكي في التدريبات العسكرية تاليسمان سابر التي تشارك فيها أيضًا 11 دولة أخرى.

غير أنه جرى تعليق هذه التدريبات بعد تحطم طائرة هليكوبتر أسترالية مشاركة في المحيط، ومخاوف من مقتل 4 على الأقل كانوا على متنها.