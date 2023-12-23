المحكمة العليا الأمريكية ترفض البت بسرعة بشأن حصانة ترامب

هل كان دونالد ترامب محميا بالحصانة الرئاسية عندما حاول إلغاء نتائج انتخابات 2020؟ رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الجمعة، إصدار حكم عاجل في هذه القضية؛ ما يشكل هدية للرئيس الجمهوري السابق الذي يأمل في أن يتمكن بذلك من تأجيل بدء محاكمته.

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، اعتبارًا من الرابع من آذار/مارس على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.

لكن محاميه يحاولون بشتى الوسائل تغيير الجدول الزمني القضائي لتجنب تزامنه مع الجدول الرئاسي؛ اذ تبدأ الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في كانون الثاني/يناير وقد تستمر حتى حزيران/يونيو.

وكرر ترامب على منصته "تروث سوشال" الجمعة، قناعته بأنه يتمتع "بالتأكيد بالحق في الحصانة الرئاسية"، مؤكدا أن "من حقه وواجبه" التحرك في مواجهة ما يعتبره "سرقة" الانتخابات منه، علما بأنه لم يقدّم دليلا على ذلك.