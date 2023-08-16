أوكرانيا تستعيد قرية في "دونيتسك" من أيدي القوات الروسية

قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن القوات الأوكرانية حصّنت نفسها على مشارف قرية "أوروزخين" في منطقة "دونيتسك" بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.

وأضافت ماليار على تيليجرام: "أوروزخين تحررت"، وتابعت قائلة: "المدافعون عنا متحصنون على مشارفها".

ولم يتسن لرويترز التحقق من النبأ بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.

وفي الأيام القليلة الماضية، دارت معارك ضارية في أوروزخين وستارومايورسك وحولهما على بعد حوالي 60 ميلا إلى الجنوب الغربي من دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية.