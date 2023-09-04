وزراء خارجية آسيان يجتمعون لمراجعة خطة السلام المتعثرة في ميانمار

يستعرض وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، اليوم الاثنين، خطة السلام التي طرحها التكتل الإقليمي بخصوص ميانمار في وقت يتزايد فيه الإحباط من فشل الجيش الذي يحكم البلاد في إنهاء العنف بعد أكثر من عامين من استيلائه على السلطة في انقلاب.

ويجتمع وزراء الخارجية هذا الأسبوع في جاكرتا عاصمة إندونيسيا التي ترأس المجموعة حاليًّا لمناقشة الوضع في ميانمار وبحث مدونة سلوك لبحر الصين الجنوبي واقتصاد المنطقة والجريمة العابرة للحدود وقضايا أخرى.

وميانمار عضو في آسيان بالرغم من منع حكامها العسكريين من المشاركة في اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى منذ الإطاحة بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو كي في 2021؛ ما أثار معارضة عنيفة لحكمهم.