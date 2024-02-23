"عروس داعش" تخسر محاولتها العودة إلى بريطانيا

خسرت امرأة في بريطانيا، اليوم الجمعة، محاولتها لاستعادة جنسيتها، التي سحبت منها على خلفية ذهابها لسوريا للانضمام إلى تنظيم داعش عام 2015.

وقالت صحيفة (نيويورك تايمز) إن محكمة الاستئناف في لندن، رفضت طعنا قدمته شميمة بيغوم البالغة 24 عاما، بعد العثور عليها في مخيم احتجز فيه أتباع تنظيم داعش في سوريا عام 2019.

وذكرت الصحيفة أن الفتاة المعروفة بـ"عروس داعش"، وتعيش في مخيم للاجئين في سوريا منذ عام 2019، لا يمكنها العودة إلى بريطانيا وستظل بلا جنسية.

لكن خبراء قانونيين قالوا إن فريقها قد يطعن في قرار الجمعة، وسيسعى لتقديم استئناف إلى المحكمة العليا في بريطانيا.