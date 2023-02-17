صحيفة عبرية: اتفاق إسرائيلي أوكراني لفرض عقوبات مشتركة ضد إيران

وحسب الصحيفة العبرية، فإن "الأوكرانيين قدموا سلسلة من الطلبات العسكرية لإسرائيل وركزوا على أنظمة الدفاع الجوي"، مؤكدة أن كوهين "لم يستبعد قبول تلك الطلبات؛ لكنه أكد أن بلاده في وضع معقد للغاية".

وتابعت: "كوهين وعد زيلينسكي بأن نظام الإنذار المدني الذكي سيصل من إسرائيل إلى أوكرانيا في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، وأنه سيبذل جهدا لدفع الجداول الزمنية"، مستكملة: "الأوكرانيون طلبوا نقل عدد كبير من جنودهم للعلاج بالمستشفيات الإسرائيلية".

ولفتت إلى أن "الأوكرانيين طلبوا أيضا زيادة عدد تأشيرات العمل لمواطنيهم داخل إسرائيل، وطلبوا السماح بتأشيرات دخول لـ15 ألف أوكراني، وأكدوا لكوهين أن الحكومة الإسرائيلية تضاعف الصعوبات بهذا الشأن".

ووصفت الصحيفة زيارة كوهين لأوكرانيا التي استمرت 12 ساعة فقط بـ"المرهقة"، حيث كان الوزير الإسرائيلي برفقة العديد من حراس الأمن المسلحين الذين قادوه عبر زنزانات مظلمة أضاؤوها بالمصابيح الكهربائية لمكان إقامة زيلينسكي.

والخميس، وصل كوهين إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في أول زيارة لوزير إسرائيلي منذ الغزو الروسي، وذلك بعد أن سافر من تركيا لأوكرانيا بالقطار للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ونظيره الوزير دميترو كوليبا.