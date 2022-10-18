رويترز: إيران توافق على شحن المزيد من الصواريخ والطائرات المسيرة لروسيا

ذكر اثنان من المسؤولين واثنان من الدبلوماسيين الإيرانيين لـ"رويترز" أن طهران تعهدت بتزويد روسيا بصواريخ أرض-أرض والمزيد من الطائرات المسيرة، في خطوة من المرجح أن تثير حفيظة الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية.

وأُبرم الاتفاق في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، عندما زار النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر واثنان من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول من المجلس الأعلى للأمن القومي موسكو؛ لإجراء محادثات مع روسيا بخصوص تسليم أسلحة.