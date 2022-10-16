بايدن يقول إنه "فوجئ" بشجاعة الإيرانيين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت إنه فوجئ بشجاعة الناس الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج في إيران.

وكان بايدن يعلق على الاضطرابات التي تشهدها إيران منذ أسابيع بعد مقتل شابة أثناء احتجاز الشرطة لها.

وفي وقت سابق الجمعة، قال بايدن إن "مندهش" إزاء الاحتجاجات الجماعية في إيران التي تشهد أكبر موجة تظاهرات منذ سنوات في أعقاب وفاة شابة اثر توقيفها لدى شرطة الأخلاق.

وأضاف بايدن خلال كلمة في إحدى كليات مدينة إرفاين في كاليفورنيا "أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب المواطنين، ونساء إيران الشجاعات"، مضيفا "أدهشني ما أيقظته (الاحتجاجات) في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا".