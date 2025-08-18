تقرير: بوتين سلّم ترامب قائمة بأسماء أسرى أوكرانيين رفضت كييف إعادتهم

قال تقرير إخباري إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال قمة ألاسكا الجمعة الماضية، شخصيًا، كتابا يحتوي على صور وأسماء 1000 أسير أوكراني رفض نظام كييف استعادتهم.

ووفق "روسيا اليوم"، فإن هؤلاء رفعوا عريضة تطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسلّمهم.

ونقلت عن ترامب قوله في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إنه اطلع على القائمة.

وقال ترامب: "هناك ألف شخص، أكثر من ألف سجين... حسنا، يجب على السلطات الأوكرانية قبولهم. روسيا مستعدة لإطلاق سراحهم. لدي دفتر يحتوي على اسم كل أسير في القائمة".

وبحسب "روسيا اليوم"، فإن كييف رفضت هذه القائمة، لكنها لاحقا قررت قبول شخصين فقط منها.

وأمس الأحد، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي استضاف بوتين في ألاسكا الجمعة، لإجراء محادثات ثنائية تهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل على أوكرانيا في أوائل عام 2022، بأن على كييف أن تعقد اتفاقا مع موسكو لأن "روسيا قوة كبيرة جدا وهم ليسوا كذلك".