وزير الطاقة الإسرائيلي يأمر بقطع الكهرباء عن غزة

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي "يسرائيل كاتس"، مساء اليوم السبت، أنه أصدر أمراً يقضي بقطع الكهرباء عن قطاع غزة.

وقال الوزير في منشور عبر منصات التواصل الاجتماعي، "وقعت على الأمر الذي يقضي بإيقاف شركة الكهرباء عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء"، مضيفا، "ما كان سابقاً لن يكون".

وكانت حركة "حماس" أطلقت صباح اليوم عملية مباغتة باسم "طوفان الأقصى" اقتحمت خلالها عددا من المستوطنات في غلاف غزة، كما أسرت عدداً من الجنود والمستوطنين.

وأعلنت "القناة 12" الإسرائيلية مقتل 100 إسرائيلي على الأقل في العملية العسكرية التي شنتها حماس انطلاقًا من قطاع غزة.