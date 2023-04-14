بوريل: من الصعب جدا أن تثق أوروبا بالصين

جاء ذلك في تصريحات منشورة على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، كان من المقرر أن يدلي بها بوريل في مؤسسة بحثية في بكين، اليوم الجمعة، لكنه اضطر إلى إلغاء رحلته إلى الصين؛ لأنه أصيب بكوفيد-19.

وجاء في التصريحات: "سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا، على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقة من الثقة مع الصين، وهو ما أود أن أراه، إذا لم تساهم الصين في البحث عن حل سياسي قائم على انسحاب روسيا من أوكرانيا".