بوريل: من الصعب جدا أن تثق أوروبا بالصين
قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه سيكون من الصعب جدا، إن لم يكن مستحيلا، أن تثق أوروبا بالصين إذا لم تحاول إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.
جاء ذلك في تصريحات منشورة على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي، كان من المقرر أن يدلي بها بوريل في مؤسسة بحثية في بكين، اليوم الجمعة، لكنه اضطر إلى إلغاء رحلته إلى الصين؛ لأنه أصيب بكوفيد-19.
وجاء في التصريحات: "سيكون من الصعب للغاية، إن لم يكن مستحيلا، على الاتحاد الأوروبي الحفاظ على علاقة من الثقة مع الصين، وهو ما أود أن أراه، إذا لم تساهم الصين في البحث عن حل سياسي قائم على انسحاب روسيا من أوكرانيا".
وتابع: "الحياد في ظل انتهاك القانون الدولي أمر لا يمكن اعتماده".
وناشد الرئيس الصيني شي جين بينغ التحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما دعا بكين إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب الأوكراني".
والتقى شي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرتين، لكنه لم يتحدث مع زيلينسكي منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، فيما تسميه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".
وأعلنت الصين صراحة معارضتها للهجمات على المدنيين والمنشآت النووية في ورقة لإبداء موقفها بشأن أوكرانيا نُشرت في فبراير شباط، لكنها تحجم عن انتقاد روسيا علانية.