قائد الجيش الأوكراني: بريطانيا لديها مقترحات لتنفيذ "خطة النصر"

قال أولكسندر سيرسكي، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تعمل على مقترحاتها الخاصة بشأن تنفيذ "خطة النصر" الأوكرانية بعد محادثة هاتفية مع وزير الدفاع البريطاني توني راداكين.

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، أضاف سيرسكي في بيان على تطبيق تيليغرام: "ناقشنا بشكل منفصل إمكانية ضرب أهداف عسكرية للعدو في العمق الاستراتيجي والمتعلق بالعمليات".

وأوضح: "يعمل الجانب البريطاني حالياً على مقترحاته الخاصة في إطار التنفيذ العملي لخطة النصر".

أخبار ذات علاقة خطة النصر الأوكرانية تصطدم بـ"المفاجأة الغربية"

ومن المقرر أن يقدم الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، "خطة النصر" للبرلمان الأوكراني.

وأجرى زيلينسكي مؤخراً جولة في العواصم الغربية، وهي لندن وباريس وروما وبرلين وواشنطن.

وفي جولته الباريسية، التقى نظيره الفرنسي ماكرون في قصر الإليزيه؛ بهدف حشد مزيد من الدعم لأوكرانيا، حيث قدم "خطة النصر" التي يسعى من خلالها إلى إنهاء الحرب بشروط مواتية، بعيدًا عن أي مفاوضات لوقف إطلاق النار مع روسيا.

وتركز نقاش الرئيسَين على دعم الأسلحة والإنتاج المشترك، بالإضافة إلى الحاجات العاجلة قبل حلول فصل الشتاء، كما طالب زيلينسكي بمزيد من الصواريخ بعيدة المدى لضرب مواقع داخل روسيا، وهو موضوع يثير القلق بين الحلفاء الغربيين.