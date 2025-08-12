أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن أوكرانيا تسعى لتنفيذ "استفزازات" تهدف إلى تعطيل القمة المقررة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، المزمع عقدها في 15 أغسطس/آب الجاري.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان للوزارة أنه "وفقًا لمعلومات متاحة وردت عبر عدة قنوات، يُعد نظام كييف لاستفزاز من شأنه عرقلة المفاوضات الروسية الأمريكية".

وأوضح البيان أن مجموعة من الصحفيين الأجانب نُقلت في 11 أغسطس/ آب الجاري إلى مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركيف، بواسطة سيارات تابعة لجهاز الأمن الأوكراني، تحت غطاء "إعداد سلسلة من التقارير عن سكان المدينة في منطقة خط المواجهة".

وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تخطط، قبيل انعقاد القمة، لشن هجوم استفزازي باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ على منطقة سكنية مكتظة أو مستشفى، ما قد يسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين؛ بهدف تحميل روسيا المسؤولية وخلق "خلفية إعلامية سلبية" تعرقل التعاون الروسي الأمريكي بشأن حل النزاع في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه الاستفزازات قد تُنفذ أيضًا في مناطق مأهولة أخرى تحت سيطرة كييف.

أخبار ذات علاقة رئيس وزراء المجر: روسيا انتصرت في حرب أوكرانيا

وذكّرت وزارة الدفاع الروسية بأن ما جرى في مدينة بوتشا، في أبريل/ نيسان 2022، كان، وفق روايتها، "استفزازًا أوكرانيًا" مشابهًا، مشددة على أن القوات الروسية انسحبت من المدينة في 30 مارس/ آذار من ذلك العام دون ارتكاب أعمال عنف بحق السكان، وأن الضواحي الجنوبية تعرضت لاحقًا لقصف من الجيش الأوكراني.